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Вже 22 ув'язнених в Україні росіянина просять в Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Путіна про помилування просять 22 ув'язнених
Надійшло ще 7 звернень від росіян на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.
Вже 22 ув Фото: gettyimages.com

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, прохання написали:

- Анатолій Бусигін, Олексій Шибаєв, Сергій Єгоров та Ольга Коваліс з Маріупольського СІЗО;

- Василь Кусакін та Валерій Гратов з Дніпровської установи виконання покарань №4;

- Мурат Джимієв з Київського слідчого ізолятора.

Денісова зазначила, що на цей момент вже 22 ув’язнених російських громадянина подали такі заяви.

Як повідомлялося, всім громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.

Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.

Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.

 

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16 08 2018 21:18
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