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Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло – викликайте поліцію, - Міноборони

"Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись"
Запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.
Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло – викликайте поліцію, - Міноборони Фото: ukrinform.ua

Про це на брифінгу 28 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Родіон Тимошенко, пише "Українська правда".

"Обмежень (прав громадян в указі про воєнний стан – ред.) стосовно того питання, яке ви задали (про вилучення авто чи житла на користь війська – ред.), немає. Ми не передбачаємо вилучення... чи інші заходи, як то запровадження комендантської години і таке інше. На даний момент офіційних правових підстав для цього немає", - сказав Тимошенко.

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У свою чергу  заступник міністра оборони Іван Руснак закликав громадян у таких випадках викликати поліцію.  

"Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись", - сказав Руснак.

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Він також запевнив, що в Міноборони "достатньо засобів і транспорту, щоб виконати всі перевезення, які заплановані".

Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

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28 11 2018 17:13
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