YanAir має намір запустити рейс "Львів - Батумі"
За словами представник міжнародного аеропорту "Львів", запуск рейсу анонсував генеральний директор авіакомпанії Ярослав Агафонов. Запуск авіарейсу очікується в квітні-травні. Планується, що рейс буде виконуватися двічі на тиждень, інформує "LB.ua".
Авіакомпанія має намір використовувати для рейсу літаки Boeing 737-400, або Airbus 320/321. За даними аеропорту "Львів", авіакомпанія вже раніше вела переговори про відкриття цього напрямку, але в 2017 рейс не відкрили.
"Вже кілька разів вони анонсували плани про введення постійних авіарейсів на Грузію. Сподіваюся, що на цей раз вдасться відкрити очікуваний пасажирами авіарейс", - сказала представник аеропорту.
Зараз авіакомпанія YanAir співпрацює з аеропортом "Львів" на рівні чартерних перевезень.
Нагадаємо, що влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.
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