"Яндекс" зобов'язують сплатити ДФС 5,4 млн грн податкового боргу

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби стягнув з ТОВ "Яндекс.Україна" 5,4 млн грн податкового боргу.

"ТОВ "Яндекс.Україна" вже більше 90 днів не сплачувало самостійно задекларовані грошові зобов’язання, що стало причиною виникнення податкового боргу з податку на прибуток підприємства за перший квартал 2017 року і з ПДВ на загальну суму 5,4 млн грн. У зв’язку з цим, згідно з Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України", Офісом і було прийнято рішення про стягнення боргу з рахунків платника", - йдеться у повідомленні прес-центру ДФС.

Згідно інформації, банківські установи вже стягнули податковий борг у повному обсязі. Всього з початку поточного року Офіс великих платників податків надіслав на рахунки підприємств-боржників більше 13 тис. інкасових доручень щодо стягнення у рахунок погашення податкового боргу 246 млн грн, у тому числі, у вересні – 13, 7 млн грн.

Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.

За словами гендиректора компанії в РФ Олександра Шульгіна, російська компанія Яндекс, швидше за все, обмежить бізнес в Україні або зовсім піде з країни.