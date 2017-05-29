Янукович проти розгляду його справи судом присяжних

Адвокат екс-президента заявив, що 70% присяжних можуть бути заангажованими

Колишній президент Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк на підготовчому засіданні в понеділок, 29 травня, інформують "Українські новини".

За його словами, він висловлює позицію як свого клієнта, так і адвокатів.

"Захист наполягає на тому, щоб розгляд всіх питань, пов'язаних з цією справою, зокрема і на стадії підготовчого засідання, проводився виключно судом у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних", - сказав Сердюк.

Говорячи про причини небажання Януковича залучати присяжних до судового процесу, адвокат заявив, що "близько 70% присяжних є колишніми співробітниками правоохоронних органів і можуть бути заангажовані чинними керівниками силових органів для участі в суді".

Нагадаємо, що захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.