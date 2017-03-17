Янукович сплачує за оренду будинку у Росії 100 тис. рублів щомісяця

Згідно з договором, щонайменше з 2015 року Янукович сплачує за оренду по 100 тисяч рублів щомісяця готівкою, тобто 45 тис грн

Будинок, в якому за твердженнями адвокатів, живе в Ростові-на-Дону екс-президент Віктор Янукович, налічує три поверхи, а вартість його оренди коштує 100 тисяч рублів на місяць.

Відповідна інформація міститься у реєстрі російської нерухомості, а також у договорі між Януковичем та орендодавцем, інформує "Українська правда".

Згідно з реєстром, площа будинку, який орендує Янукович, становить 490,1 квадратний метр. Кадастрова вартість станом на 18 серпня 2012 року становила 22 040 345,91 рублі.

У будинку три поверхи, також є один підземний.

За російським законодавством, в разі укладення договору оренди приміщення, у реєстрі ставиться відповідна примітка про обмеження. У реєстрі така примітка датована 31 січня 2017 року згідно з договором.

Як пояснив адвокат Януковича Віталій Сердюк, йдеться про договір оренди, який Януковича переуклав з власником приватного будинку. Сам договір у 2017 році підписаний 2 січня 2017 року.

За словами Сердюка, Янукович укладав відповідні договори про оренду цього будинку ще з 2014 року. Однак в УП були передані копії договорів лише за 2015, 2016 та 2017 роки.

Захист Януковича стверджує, що саме ці договори вони передавали Генеральній прокуратурі.

Всі три договори підписані Віктором Януковичем. Орендодавцем є громадянин РФ Сергій Михайлович Гончаров, який разом із дружиною Іриною та 32-річним сином Михайлом прописані у будинку за адресою вул. Єременка, 81В.

Згідно з договором, щонайменше з 2015 року Янукович сплачує за оренду по 100 тисяч рублів щомісяця готівкою (близько 1730 доларів за курсом, або близько 45 тисяч гривень - Ред).

Тобто, якщо виходити з того, що він знімає цей будинок з 2014 року, то він мав заплатити за нього не менше 3 мільйонів рублів, що приблизно становить маже 52 тисячі доларів.

Вартість оренди не змінювалася з 2015 року попри те, що за ці роки курс долара істотно змінювався від 56 рублів, до 78 рублів за долар у січні 2016 року, наразі у 2017 році курс повернувся до 59 рублів за долар.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генпрокуратура Росії надала українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.