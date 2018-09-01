Яцек Чапутович. Що відомо про нового міністра закордонних справ Польщі

"Я продовжую політику міністра Ващиковського та уряду, яка надає великого значення регіональній співпраці. Плани – досить насичені. Спочатку я хочу зустрітися з Вітольдом Ващиковським, від якого перейму завдання. Буде теж зустріч із зовнішньополітичним відомством. І приступаємо до нормальної праці"

Президент Польщі Анджей Дуда 9 січня призначив новий склад уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Одним із важливих моментів стала відставка глави польського МЗС Вітольда Ващиковського та призначення на цю посаду його заступника – колишнього дисидента, політолога та професора 61-річного Яцека Чапутовича.

Політична і наукова діяльність

Держслужбу Чапутович розпочав у 70-х роках, коли він був залучений до діяльності демократичної опозиції, працював в "Солідарності" і Русі "Свобода і мир". "Ми хотіли розпустити Варшавський договір і вивести радянські війська з Польщі", - розповідав політик в інтерв’ю виданню QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER MENSCHENRECHTE.

Чапутович майже на рік був інтернований під час воєнного стану у Польщі, оголошеного генералом Войцехом Ярузельським у 1981-1983 роках. Через свою проактивну політичну діяльність в молодості його неодноразово арештовуввали.

До роботи в МЗС політик приступив у 1990 році на посаді віце-директора, директора Консульського департаменту і еміграції. Згодом отримав посаду директора Департаменту стратегії та планування зовнішньої політики. У 2014 році Яцек Чапутович став членом програмної ради партії "Право і справедливість" (ПіС), а 15 вересня 2017 року екс-прем'єр-міністр Беата Шидло призначила його заступником держсекретаря в МЗС.

Політична кар'єра не заважала Чапутовичу займатися науковою діяльністю: у 1986 році дипломат закінчив Вищу торговельну школу у Варшаві, здобував післядипломну освіту в Оксфордському університеті, на підставі успішного захисту дисертації на тему "Теорії міжнародних відносин. Критика і систематизація" йому присвоїли вчений ступінь хабілітованого доктора (Dr. hab.) гуманітарних наук. З 2008 по 2012 рік Чапутович був директором Національної школи держуправління, займав посаду "екстраординарного професора" Варшавського університету. У 2016 році Чапутович отримав вчене звання професора. Серед його наукових досягнень більше 100 статей та наукових монографій.

Чим Чапутович запам'ятався Польщі?

Деякі польські ЗМІ зазначають, що відомим Чапутовича зробило не так його службове та наукове становище, як те, що дипломат фігурував у скандалі через вибори глави Європейської Ради. Він був одним із тих, хто підірвав позицію Дональда Туска під час продовження його терміну перебування на посаді. Коли ще тодішній глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що вибори Туска були підробленими, він посилався на тези зі статті Чапутовича у виданні "Do Rzeczy". Політолог стверджував в статті, що голосування було порушенням статті 4 Договору про ЄС і міститься в принципі щирого співробітництва між ЄС та державами-членами. Він також засумнівався в тому, як саме було проведено голосування, стверджуючи, що це "підозріло".

Журналісти The New York Times розглядають призначення Чапутовича, як рішення Польщі "прийняти більш примиренний підхід до Брюсселя", адже колишній глава відомства Вітольд Ващиковський був відомий своєю жорсткою критикою політики Європейського Союзу. Зокрема, Ващиковського розглядають і як українофобну політичну фігуру, через його неодноразові гучні і вкрай негативні заяви про погіршення стосунків між Польщею і Україною.

Загалом про Яцека Чапутовича добре відгукуються і його колишні студенти, і колеги. Екс-дипломат, доктор філософії Рішард Жуштаньєцький зазначає, що, на його думку, "тягар зовнішньої політики будуть передані прем'єр-міністру і президенту, а Чапутович, скоріш за все, буде спостерігати за міністерством, його робота буде більш офіційною, ніж дипломатичною". Політик розповів, що Чапутович "завжди був хорошим, твердим офіцером".

"Нині я захоплююся його мужністю, тому що це диявольськи важкі функції", - додав Жуштаньєцький.

Софія, Берлін, Нью-Йорк та Брюссель – це напрямки перших закордонних візитів нового голови польської дипломатії. У вівторок, 9 січня, президент Польщі вручив теку міністра закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу. Про свої найближчі плани новий міністр сказав так:

"Я продовжую політику міністра Ващиковського та уряду, яка надає великого значення регіональній співпраці. Плани – досить насичені. Спочатку я хочу зустрітися з Вітольдом Ващиковським, від якого перейму завдання. Буде теж зустріч із зовнішньополітичним відомством. І приступаємо до нормальної праці".