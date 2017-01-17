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Яценюк: В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму "російським"

"У підходах, які підривають єдність і стійкість Європи, добре відчувається почерк Кремля", - підкреслив лідер "Народного фронту"
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що "Заяви Марін Ле Пен про визнання Криму "російським" і зняття санкцій з Росії - це абсурдний вияв міжнародного задзеркалля, куди вперше з часу Другої світової війни може повернутися Європа".
Яценюк: В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму "російським" Арсеній Яценюк. Фото: kmu.gov.ua

Кандидат на посаду Президента Французької Республіки претендує на те, щоб дбати про велич своєї країни, наголосив Арсеній Яценюк: "І не усвідомлює, що робить оцінки, які порушують міжнародне право і становлять загрозу для самої Франції, бо суперечать цивілізованим принципам світоустрою", написав Арсеній Яценюк на свій сторінці у Facebook.

Арсеній Яценюк наголосив, що слова Марін Ле Пен є викликом для всієї Європи: "Франція виступає посередником у мирному врегулюванні на сході України. В Україні очікують від французької влади реакції на неприйнятні заяви пані Ле Пен, а також підтвердження політики невизнання анексії Криму й відновлення територіальної цілісності України".

"Адекватна реакція стосовно заяв Марін Ле Пен необхідна від української влади", - написав він.  "Немає різниці, хто виступає проти незалежності і територіальної цілісності України. На кожну таку спробу наша держава і суспільство дадуть негайну відповідь", - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

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