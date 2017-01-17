Яценюк: В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму "російським"
Кандидат на посаду Президента Французької Республіки претендує на те, щоб дбати про велич своєї країни, наголосив Арсеній Яценюк: "І не усвідомлює, що робить оцінки, які порушують міжнародне право і становлять загрозу для самої Франції, бо суперечать цивілізованим принципам світоустрою", написав Арсеній Яценюк на свій сторінці у Facebook.
Арсеній Яценюк наголосив, що слова Марін Ле Пен є викликом для всієї Європи: "Франція виступає посередником у мирному врегулюванні на сході України. В Україні очікують від французької влади реакції на неприйнятні заяви пані Ле Пен, а також підтвердження політики невизнання анексії Криму й відновлення територіальної цілісності України".
"Адекватна реакція стосовно заяв Марін Ле Пен необхідна від української влади", - написав він. "Немає різниці, хто виступає проти незалежності і територіальної цілісності України. На кожну таку спробу наша держава і суспільство дадуть негайну відповідь", - наголосив Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".
У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.
Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.
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