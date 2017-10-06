Єфремову продовжили арешт на два місяці
Про це повідомляє Луганське обласне телебачення.
"Продовжити Олександру Єфремову термін утримання під вартою до 6 серпня 2017 року включно", – зазначив суддя.
Наступне засідання у справі Єфремова призначено на 26 червня.
Під час судового засідання прокурори наполягали на тому, що необхідно продовжувати утримувати Єфремова під вартою, адже в іншому випадку він може і впливати на свідків, і переховуватися від суду.
Водночас захист екс-регіонала вимагав змінити запобіжний захід.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
Останній раз Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Єфремову до 12 червня.
У Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.
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