Єфремову продовжили арешт на два місяці

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому голові фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді України Олександру Єфремову до 6 серпня 2017 року.

Про це повідомляє Луганське обласне телебачення.

"Продовжити Олександру Єфремову термін утримання під вартою до 6 серпня 2017 року включно", – зазначив суддя.

Наступне засідання у справі Єфремова призначено на 26 червня.

Під час судового засідання прокурори наполягали на тому, що необхідно продовжувати утримувати Єфремова під вартою, адже в іншому випадку він може і впливати на свідків, і переховуватися від суду.

Водночас захист екс-регіонала вимагав змінити запобіжний захід.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.

Останній раз Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Єфремову до 12 червня.

У Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.