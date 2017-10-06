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Єфремову продовжили арешт на два місяці

Захист екс-регіонала вимагав змінити запобіжний захід
Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому голові фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді України Олександру Єфремову до 6 серпня 2017 року.
Єфремову продовжили арешт на два місяці Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє Луганське обласне телебачення.

"Продовжити Олександру Єфремову термін утримання під вартою до 6 серпня 2017 року включно", – зазначив суддя.

Наступне засідання у справі Єфремова призначено на 26 червня.

Під час судового засідання прокурори наполягали на тому, що необхідно продовжувати утримувати Єфремова під вартою, адже в іншому випадку він може і впливати на свідків, і переховуватися від суду.

Водночас захист екс-регіонала вимагав змінити запобіжний захід.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. 

Останній раз Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Єфремову до 12 червня.

У Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою

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10 06 2017 20:30
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