ЄС почав перевірку готовності Македонії і Албанії для переговорів щодо вступу

Процес перевірки зобов'язує Македонію та Албанію мобілізувати всі свої можливості для виконання передумов для офіційного початку переговорів щодо вступу до ЄС

Європейський союз почав процесс перевірки готовності Македонії та Албанії для початку переговорів щодо вступу до блоку.

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган під час візиту до Скоп’є.

"Сьогодні ми офіційно розпочали процедуру перевірки з Македонією та Албанією, визначивши шлях для відкриття переговорів про вступ в наступному році. Велика мотивація продовжувати і інтенсифікувати реформи!", - написав Ган у Twitter.

Процес перевірки зобов'язує Македонію та Албанію мобілізувати всі свої можливості для виконання передумов для офіційного початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Двом країнам було висунуто декілька ключових умов, зокрема, завершення судових реформ, активне розслідування та винесення вироків у справах про корупцію на високому рівні, реформи секторів розвідки та безпеки та реформа у сфері державного управління.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендує відкрити переговори про вступ до блоку з Албанією та Республікою Македонія.

Додамо, що у Європарламенті називають Чорногорію та Сербію головними кандидатами для вступу до ЄС.