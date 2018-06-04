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ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

Санкції полягають в обмеженні на поїздки і заморожування активів для приватних осіб і заморожування активів для організацій
Європейський Союз приєднався до останніх санкцій ООН проти Північної Кореї.
ЄС розширив санкції проти Північної Кореї Фото: ria.ru

"Рада ЄС додала одну особу та 21 компанію у перелік тих, хто підпадає під дію обмежувальних заходів проти КНДР, і привела свої санкції у відповідність до останніх санкцій ООН", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції полягають в обмеженні на поїздки і заморожування активів для приватних осіб і заморожування активів для організацій.

Зазначається, що санкції були запроваджені у відповідь випробування Північною Кореєю ядерної зброї та балістичних ракет, що порушує резолюції ООН.

У результаті прийнятого рішення загальна кількість фізичних та юридичних осіб, які потрапляють під санкції ЄС щодо КНДР, зросла до 80 осіб і 75 компаній, перерахованих в санкційному переліку ООН. На додачу до цього у ЄС діють власні, окремі санкції щодо ще 55 осіб і дев'яти організацій.

Нагадаємо, що Комітет Ради Безпеки ООН щодо КНДР схвалив нові масштабні санкції відносно ряду компаній Північної Кореї.

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06 04 2018 17:57
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