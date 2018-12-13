ЄС виділив €4 млн на гумдопомогу сходу України
"Мирне населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту. ЄС продовжує свою підтримку тих, хто цього потребує де б вони не були. Це наш гуманітарний і моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою неконтрольовані урядом райони, де гуманітарна ситуація і далі дуже складна", - заявив євро комісар з питань гуманітарної допомоги і кризового менеджменту Христос Стиліанідес, йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Фінансування спрямоване на допомогу найбільш вразливим верствам людей, що перебувають непідконтрольних уряду територіях протягом зимового періоду, наприклад, шляхом надання обігрівачів.
Загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року склав 116 мільйонів євро.
Додамо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо