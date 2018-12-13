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ЄС виділив €4 млн на гумдопомогу сходу України

Фінансування спрямоване на допомогу найбільш вразливим верствам людей
ЄС виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду.
ЄС виділив €4 млн на гумдопомогу сходу України Фото: afp.com

"Мирне населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту. ЄС продовжує свою підтримку тих, хто цього потребує де б вони не були. Це наш гуманітарний і моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою неконтрольовані урядом райони, де гуманітарна ситуація і далі дуже складна", - заявив євро комісар з питань гуманітарної допомоги і кризового менеджменту Христос Стиліанідес, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Фінансування спрямоване на допомогу найбільш вразливим верствам людей, що перебувають непідконтрольних уряду територіях протягом зимового періоду, наприклад, шляхом надання обігрівачів.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року склав 116 мільйонів євро.

Додамо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги.

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13 12 2018 14:16
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