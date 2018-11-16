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ЄС закликає Росію та Україну провести обмін заручниками до кінця року

Питання обміну засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів в РФ обговорюється давно
Європейський союз (ЄС) закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року.
ЄС закликає Росію та Україну провести обмін заручниками до кінця року Фото: rss-catalog.net

"ЄС закликає Росію і Україну здійснити обмін заручниками до кінця 2018 року. Ми вітаємо тверду підтримку цього шляху, виражену канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Петром Порошенко", -  йдеться у повідомленні постійного представництва ЄС при ОБСЄ в соціальній мережі Twitter.

Раніше Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання про негайне повернення до переговорів про обмін та звільнення українських громадян - політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ і на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Зазначимо, що останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "ЛДНР" на Донбасі пройшов 27 грудня минулого року. У той же час питання обміну засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів в РФ обговорюється давно. Однак офіційних відповідей на запити української сторони з приводу обміну влади РФ не дають.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.

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16 11 2018 12:43
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