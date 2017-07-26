Єврокомісія назвала дедлайн для Чехії, Угорщини й Польщі щодо вирішення питання прийому біженців
"Європейська комісія сьогодні направила мотивовані обгрунтування Чеській Республіці, Угорщині й Польщі за недотримання їхніх юридичних зобов'язань щодо переселення", - йдеться в прес-релізі Єврокомісії, повідомляє "Укрінформ".
Як зазначили у Комісії, незважаючи на неодноразові заклики до дій і початок процедури залучення Чеської Республіки, Угорщини й Польщі до відповідальності минулого місяця, країни, як і раніше, порушують свої юридичні зобов'язання і проявили зневагу своїми зобов'язаннями перед Грецією, Італією й іншими державами-членами ЄС.
Тепер в урядів цих трьох країн є місяць на відповідь.
Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.
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