Європа і США в Радбезі ООН закликали Росію припинити ескалацію на Донбасі

На засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі представники країн Європи і США закликали до політичного вирішення конфлікту і виконання Мінських угод.

"Потрібно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, зокрема з Криму", - сказав постійний представник Великобританії в ООН Метью Рикрофт, передає 112 Україна.

Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями і потрібно, щоб Москва почала виконувати Мінськ.

Представник Франції Франсуа Деларт зазначив, що мета - це відновлення Україною контролю над територією у рамках міжнародно визнаних кордонів, у тому числі Кримом. Він сказав, що разом з Німеччиною в рамках нормандського формату, Франція сприятиме політичному вирішенню конфлікту.

Деларт закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.

Представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив останню інформацію про ситуацію на Донбасі, зокрема в Авдіївці, і показав фотографію загиблого військового Андрія Кизила.

"Смерть кожного солдата ще один шрам на душі України. Це 26-річний офіцер убитий біля Авдіївки. Подивіться в його очі!", - сказав Єльченко.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'брайен заявив про готовність ООН допомогти евакуйованим із Авдіївки цивільним.

До політичного вирішення конфлікту і припинення ескалації закликали також представники Італії, Данії, Китаю, Єгипту, Сенегалу та інші.

Представник Росії Віталій Чуркін відкинув усі звинувачення і заявив, що за рахунок ескалації Україна нібито хоче відмовитися від виконання мінських угод.

Нагадаємо, це вже друге засідання Ради безпеки ООН, присвячене Авдіївці. Напередодні РБ традиційно висловила серйозну стурбованість через "небезпечне загострення ситуації" на сході України і закликала до негайного припинення насильства. Крім цього, у підсумковій заяві засуджувалося застосування на лінії розмежування зброї, забороненої мінськими угодами, що призвело до загибелі людей, включаючи мирних жителів.

Як повідомляв iPress.ua, проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці. Як повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.

Також стало відомо, що водій Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки.

Міжнародна група слідчих Bellingcat проаналізувала супутникові знімки, відео, звіти ОБСЄ, повідомлення донеччан в сооцсетях і прийшла до висновку, що бойовики "ДНР" стріляють з РСЗВ, встановлених в житлових кварталах Донецька.