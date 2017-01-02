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Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України Андрію Кизилу, який загинув під Авдіївкою

У боях під Авдіївка загинули сім бійців 72-ї бригади
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).
Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України Андрію Кизилу, який загинув під Авдіївкою Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, силу духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - заявив Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Нагадаємо, що протягом дня в зоні проведення АТО загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення. За день терористи 36 разів обстрілювали позиції українських військових

Варто відзначити, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Окрім того, станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

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01 02 2017 20:28
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