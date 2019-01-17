Юрія Шухевича з Ради забрала швидка

Народному депутату від "Радикальної партії" Юрію Шухевичу стало погано в сесійному залі парламенту, після чого його забрала швидка.

"Тільки що у Верховній Раді стало погано народному депутату Шухевичу. До парламентаря були викликані медики, далі Юрій Шухевич з ними покинув Верховну Раду", - повідомив в Facebook журналіст Василь Апасов.

Депутат не став користуватися гойдалкою медиків і пішов на своїх ногах, додав він.

"У нього впав тиск. Його помічник зараз разом з ним, і каже, що вже краще. Лікарі надали необхідну допомогу, він у лікарні", - розповів депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько, інформує "Уніан".

Стан Шухевича задовільний, додав він.

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року. Є заступником голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. Він син Героя України Романа Шухевича.