З 29 грудня банки перейдуть на новорічний графік роботи

У святкові дні банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів

НБУ визначив регламент роботи СЕП і банківської системи на період свят. З 29 грудня українська банківська система перейде на новорічний графік роботи.

Згідно з рішенням Національного банку, 29 грудня до 13:00 у системі електронних платежів можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані в НБУ та органи Держказначейства. НБУ і органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00, інформує прес-служба НБУ.

27-28 грудня банківський день буде продовжений на дві години.

30-31 грудня, 1 січня і 5-7 січня СЕП, система електронної пошти Національного банку, депозитарій Національного банку, система СЕРТИФ, автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть.

2 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП цього дня не будуть здійснюватися.

3, 4 і 8 січня СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

З 29 грудня 2018 до 3 січня 2019 включно буде діяти офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, установлений Національним банком України 28 грудня.

Нагадаємо, що у "Чорну п’ятницю" українці витратили через термінали "ПриватБанку" більше мільярда гривень.