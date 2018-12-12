З банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів, - Фонд гарантування

"Проведена уповноваженою особою ФГВФО перевірка встановила: групою, до складу якої входили, в тому числі, посадові особи банку, здійснено виведення коштів з банку "Фінанси та кредит" шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн", - повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, банк надав кредитів на 3,2 мільярда гривень неплатоспроможним компаніям у період з 2010 по 2015 роки.

Одразу після отримання коштів ці компанії оголошували про своє банкрутство.

Ще 1,7 мільярда гривень привласнили посадові особи ще чотирьох компаній. Їх використали для будівництва офісного центру у Києві.

Крім цього, банк уклав угоди на 113 мільйонів доларів з іноземними компаніями, проте самі угоди не обліковувались у банківській звітності.

"Загалом, за фактами виявлених у банку кримінальних правопорушень Фондом та уповноваженою особою було подано 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму збитків 15,5 млрд грн, у тому числі відносно власників та посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд грн", — повідомляють у ФГВФО.

Водночас, там зазначають, що жодна зі справ так і не була скерована до суду.

Раніше екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що Костянтин Жеваго та його банк "Фінанси і Кредит" тільки Нацбанку винні 6,3 мільярда гривень.

За даними НБУ, інсайдерських кредитів в портфелі банку "Фінанси і Кредит" було на 22 млрд грн (76% портфеля).

Балансова вартість активів банку становила 45,1 млрд грн, тоді як ФГВФО оцінив їх в 9,9 млрд (22% від номіналу).