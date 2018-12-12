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З банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів, - Фонд гарантування

Банк надав кредитів на 3,2 мільярда гривень неплатоспроможним компаніям у період з 2010 по 2015 роки
Посадові особи банку "Фінанси та кредит" народного депутата та олігарха Костянтина Жеваго перед його банкрутством вивели близько 5 мільярдів гривень, надавши кредити низці компаній.
З банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів, - Фонд гарантування Костянтин Жеваго. Фото: .fcvorskla.com.ua

"Проведена уповноваженою особою ФГВФО перевірка встановила: групою, до складу якої входили, в тому числі, посадові особи банку, здійснено виведення коштів з банку "Фінанси та кредит" шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн", - повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, банк надав кредитів на 3,2 мільярда гривень неплатоспроможним компаніям у період з 2010 по 2015 роки.

Одразу після отримання коштів ці компанії оголошували про своє банкрутство.

Ще 1,7 мільярда гривень привласнили посадові особи ще чотирьох компаній. Їх використали для будівництва офісного центру у Києві.

Крім цього, банк уклав угоди на 113 мільйонів доларів з іноземними компаніями, проте самі угоди не обліковувались у банківській звітності.

"Загалом, за фактами виявлених у банку кримінальних правопорушень Фондом та уповноваженою особою було подано 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму збитків 15,5 млрд грн, у тому числі відносно власників та посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд грн", — повідомляють у ФГВФО.

Водночас, там зазначають, що жодна зі справ так і не була скерована до суду.

Раніше екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що Костянтин Жеваго та його банк "Фінанси і Кредит" тільки Нацбанку винні 6,3 мільярда гривень.

За даними НБУ, інсайдерських кредитів в портфелі банку "Фінанси і Кредит" було на 22 млрд грн (76% портфеля).

Балансова вартість активів банку становила 45,1 млрд грн, тоді як ФГВФО оцінив їх в 9,9 млрд (22% від номіналу).

Нагадаємо, власника збанкрутілого банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

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12 12 2018 13:26
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