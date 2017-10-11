НБУ підозрює Жеваго у розкраданні $53 млн з банку Фінанси та кредит

Слідство вважає, що махінації з виведенням грошей з фінустанови не могло відбуватися без відома безпосередніх власників банку

Власника збанкрутілого банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

У 2012-2015 роках посадові особи банку Фінанси і кредит за попередньою змовою з власниками цього банку і посадовими особами, і власниками кіпрської компанії Nasterno Commercial LTD заволоділи зазначеною сумою коштів банку, - свідчить ухвала Шевченківського районного суду Києва від 31 жовтня 2017 року.

Відзначається, що зловмисники діяли за наступною схемою.

Зазначені кошти були передані банком під заставу австрійському банку Meinl Bank AG в якості забезпечення під кредит, узятий Nasterno Commercial LTD. Також повідомляється, що ініціатором надання австрійським банком кредиту компанії Nasterno Commercial LTD були саме посадові особи банку Фінанси і кредит.

У судовому рішенні також йдеться про те, що кредит так і не було повернуто компанією, так як банк був визнаний неплатоспроможним. Таким чином, австрійський Meinl Bank списав з його кореспондентського рахунку суму заборгованості.

Слідчі також вважають, що ще одним аргументом, що в цих махінаціях замішаний нардеп Жеваго, що підписання головою правління банку Фінанси і кредит договору застави з Meinl Bank, а також приховування ним зазначених договорів від бухгалтерії і подальші дії не могли відбуватися без відома безпосередніх власників банку.

Банк Фінанси та кредит - український комерційний банк (ліцензія відкликана). До 2015 року, за величиною активів згідно з класифікацією Нацбанку України (НБУ) входив до групи найбільших банків, займаючи 10 місце. Основним бенефіціаром є український бізнесмен Костянтин Жеваго. З зими 2014-2015 років банк мав проблеми з платоспроможність. Мав зобов'язання перед 0,5 млн вкладниками на загальну суму понад 17 млрд грн. 17 вересня 2015 року був визнаний НБУ неплатоспроможним.

Як повідомляв iPress.ua, Печерський районний суд Києва арештував нерухоме майно чотирьох підприємств, афілійованих з бізнесменом, депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго.

У січні суд продовжив арешт Демченка у справі про виведення активів банку "Фінанси та Кредит" до 20 лютого.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.