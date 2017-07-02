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СБУ викрила розкрадання понад ₴100 млн державних коштів

Ці кошти у 2014 р. НБУ виділив на рефінансування банку
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.
СБУ викрила розкрадання понад ₴100 млн державних коштів Фото: odessa.net

Банк отримав від НБУ 120 млн грн у 2014 р. Правоохоронці встановили, що після цього один із співвласників банку спільно з керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Як стало відомо, кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів, - повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. Під час досудового слідства з’ясовано, що "допомагали" зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії", - сказано в повідомленні прес-служби.

Загальна сума грошей, які привласнили фінансисти, становить майже 108 млн грн.

У повідомлені зазначено, що під час обшуків в офісних приміщеннях співробітниками спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.

Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.

Тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 254-1 КК України. 

Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту.

Раніше IPress.ua повідомляв, що державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала майже  70 млн грн відшкодування після викриття корупційних схем зусиллями детективів бюро.

 

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07 02 2017 19:18
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