СБУ викрила розкрадання понад ₴100 млн державних коштів
Банк отримав від НБУ 120 млн грн у 2014 р. Правоохоронці встановили, що після цього один із співвласників банку спільно з керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Як стало відомо, кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів, - повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. Під час досудового слідства з’ясовано, що "допомагали" зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії", - сказано в повідомленні прес-служби.
Загальна сума грошей, які привласнили фінансисти, становить майже 108 млн грн.
У повідомлені зазначено, що під час обшуків в офісних приміщеннях співробітниками спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.
Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.
Тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 254-1 КК України.
Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту.
Раніше IPress.ua повідомляв, що державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала майже 70 млн грн відшкодування після викриття корупційних схем зусиллями детективів бюро.
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