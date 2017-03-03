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Україні передадуть з Канади особистий архів Олега Ольжича

Таке рішення прийняла Ольга Кандиба, невістка відомого українського діяча
Особистий архів українського археолога, поета, політичного діяча Олега Ольжича, який в даний час зберігається в Канаді, безоплатно передадуть Україні.
Україні передадуть з Канади особистий архів Олега Ольжича Фото: з вільних джерел

Таке рішення прийняла Ольга Кандиба, невістка відомого українського діяча, яка є розпорядником цих документів і речей, -  повідомило інформаційне агентство Укрінформ.

"Там є багато неопублікованого, є листування, особисті речі Ольжича, є його наукові праці – дуже багато різних речей, які, як я вважаю, належать українському народу і повинні бути експоновані", – вважає Ольга.

Вона хотіла б, щоб особистий архів Ольжича був розміщений в Інституті літератури Національної академії наук України в Києві. Вже пройшли переговори з головним зберігачем інституту, і умови зберігання архіву, за словами невістки поета, "виглядають безпечно". Але не виключено, що в подальшому місце зберігання архіву зміниться.

Міністр культури України Євген Нищук, який цього тижня перебував у Канаді (туди він прибув на прем'єру фільму "Гірка жнива" про Голодомор в Україні на початку 30-х років минулого століття), підтвердив згоду української влади взяти на зберігання архів Олега Ольжича.

Олег Ольжич (справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба) – археолог, літератор, активний член Організації українських націоналістів (ОУН). Народився 8 липня 1907 року в Житомирі в родині відомого українського письменника Олександра Кандиби, який писав під псевдонімом Олександр Олесь. З 1918 року родина Кандиби жила і працювала за кордоном – в Австрії, Німеччині, Чехії, твори Олександра Олеся регулярно друкувався в Україні.

У Празі Олег Кандиба отримав освіту археолога. З початку 30-х років в українських періодичних виданнях регулярно друкувалися його вірші. До українського націоналістичного руху молодий вчений примкнув у 1929 році, дуже швидко увійшов в "близьке коло" Євгена Коновальця. З 1939 року входив до Правління ("Провід") українських націоналістів (ПУН)..

Після нападу Німеччини на Радянський Союз брав участь у "похідних групах ОУН". На початку 1944 року після арешту Андрія Мельника очолив ПУН.

Наприкінці травня того ж року був заарештований гестапо і поміщено в концтабір Заксенхаузен. Через два тижні, 10 червня 1944, загинув під час чергового садистського допиту гестапівців.

Нагадаємо, у Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

 
 
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03 03 2017 08:58
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