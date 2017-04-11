З лондонської каналізації витягли 130-тонний жирберг
Брилу жиру завдовжки 250 метрів і вагою в 130 тонн, яка заблокувала каналізацію на сході Лондона, діставали понад два місяці, повідомляє BBC з посиланням на представників місцевої влади.
Гігантський "жирберг" (від слів "жир" і "айсберг") – тверда маса із застиглого жиру, вологих серветок, підгузників, олії і презервативів – був виявлений в каналізаційному тунелі вікторіанської епохи в районі Вайтчепел у вересні.
В асенізаторів компанії Thames Water, що відповідає за всі каналізаційні труби під вулицями міста, пішло більше двох місяців на боротьбу з цим монстром через масштаби шкоди, завданої жирбергом каналізації.
Фото: THAMES WATER
Над вилученням жирберга працювала команда з восьми осіб, фінальну частину роботи довелося виконувати вручну, за допомогою лопат.
Керівник компанії Thames Water Алекс Сондерс заявив, що "чудовисько остаточно подолане". Він назвав боротьбу з цим жирбергом "однією з найбридкіших".
Фото: THAMES WATER
Причина появи жирових блокувань – звички місцевих мешканців. А саме, дві з них. По-перше, звичка смажити їжу в олії або жирі, а потім зливати цю вже непотрібну, але ще гарячу, і відповідно рідку жирову масу в раковину на кухні. Масу, яка десь потім, у глибині водопроводу благополучно застигає, кам'яніє і закупорює всі труби. І по-друге, звичка викидати в унітаз настільки дивні предмети як вологі серветки, тампони і колготки. Усе це застряє в жирі в каналізації, туди допливає чергова порція свіжого жиру, і так створюється ефект коралового рифу, який починає рости все вище і вище, все ширше і ширше.
Нагадаємо, швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа