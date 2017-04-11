З лондонської каналізації витягли 130-тонний жирберг

У Лондоні після дев'яти тижнів аварійних робіт із каналізації вилучили масивний жирберг – шмат жиру і нечистот.

Брилу жиру завдовжки 250 метрів і вагою в 130 тонн, яка заблокувала каналізацію на сході Лондона, діставали понад два місяці, повідомляє BBC з посиланням на представників місцевої влади.

Гігантський "жирберг" (від слів "жир" і "айсберг") – тверда маса із застиглого жиру, вологих серветок, підгузників, олії і презервативів – був виявлений в каналізаційному тунелі вікторіанської епохи в районі Вайтчепел у вересні.

В асенізаторів компанії Thames Water, що відповідає за всі каналізаційні труби під вулицями міста, пішло більше двох місяців на боротьбу з цим монстром через масштаби шкоди, завданої жирбергом каналізації.



Фото: THAMES WATER

Над вилученням жирберга працювала команда з восьми осіб, фінальну частину роботи довелося виконувати вручну, за допомогою лопат.

Керівник компанії Thames Water Алекс Сондерс заявив, що "чудовисько остаточно подолане". Він назвав боротьбу з цим жирбергом "однією з найбридкіших".



Фото: THAMES WATER

Причина появи жирових блокувань – звички місцевих мешканців. А саме, дві з них. По-перше, звичка смажити їжу в олії або жирі, а потім зливати цю вже непотрібну, але ще гарячу, і відповідно рідку жирову масу в раковину на кухні. Масу, яка десь потім, у глибині водопроводу благополучно застигає, кам'яніє і закупорює всі труби. І по-друге, звичка викидати в унітаз настільки дивні предмети як вологі серветки, тампони і колготки. Усе це застряє в жирі в каналізації, туди допливає чергова порція свіжого жиру, і так створюється ефект коралового рифу, який починає рости все вище і вище, все ширше і ширше.

Нагадаємо, швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.