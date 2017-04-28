З моменту анексії Криму Росія незаконно видобула майже 3 млрд кубів українського газу

"Одеське родовище – найбільше, яке введено в експлуатацію в 2011-12 роках. І з нього найбільшу кількість газу на даний момент видобувається і поставляється в Крим. Тобто, фактично за 2014-й рік з нього не легітимною владою Криму, тобто Російською Федерацією, було видобуто 1 мільярд 117 мільйонів кубометрів. У 2015 році– 980 мільйонів кубометрів і в 2016-му, відповідно, 880 мільйонів", - заявила глава компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, повідомляє "Крим.Реалії".

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК "Нафтогаз України" втратила контроль над кримським підприємством. Пізніше ДАТ "Чорноморнафтогаз" було відтворено на материковій частині України.

У грудні 2015 року прес-служба захопленого кримського "Чорноморнафтогазу" повідомила, що дві сучасні бурові установки В-312 і В-319 загальною вартістю більше 25 мільярдів рублів переміщені із зони Одеського газового родовища в Крим "у зв'язку зі складною міжнародною обстановкою, ризиками втрати життєво важливих активів".

Служба безпеки України направила пропозиції в українське Міністерство закордонних справ з приводу "націоналізованого" російською владою Криму підприємства "Чорноморнафтогаз", що здійснив переміщення цих установок, і введення відповідних санкцій. Також в СБУ зазначили, що для захисту національних інтересів Україна подала міжнародний позов в Стокгольмський арбітраж.

Як повідомляв iPress.ua, російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу і забезпечує ним півострів.