З початку доби в АТО поранено одного бійця ЗСУ, - штаб

Бойовики неодноразово вели вогонь й з важкого артилерійського озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення в першій половині дня проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по наших позиціях біля селища Чермалик. Поблизу Павлополя противник обстрілював укріплення сил АТО з 122-мм артилерійських систем. Там же, а також біля Гнутового, ворог бив з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки. Північніше, біля Мар'їнки, бандити застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети різних модифікацій. Поруч, на підступах до Красногорівки, українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. Захисники Широкиного потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Донецький напрямок. Тут сьогодні ситуація відносно стабілізувалась. Втім, обстріли не припинились. Впродовж дня бойовики найбільше обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Зокрема, бандити застосовували озброєння танку й бойових машин піхоти, гранатомети та великокаліберні кулемети. З околиць тимчасово окупованої Горлівки незаконні збройні формування били по наших позиціях біля Зайцевого з гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник застосовував 82-мм міномети та кулемети.

Луганський напрямок. З початку доби на цій ділянці лінії зіткнення проросійські озброєні банди 4 рази з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по наших опорних пунктах біля Новотошківського. А поблизу н.п. Донець - зі стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій з початку доби один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

Нагадаємо, що в зоні бойових дій, поблизу Зайцевого Донецької області, пес врятував двох бійців ЗСУ, прикривши їх собою.