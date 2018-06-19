З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі поранений один український військовий
"Упродовж сьогоднішньої доби, 19 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Противник з 7 ранку до 18 години вечора 4 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників. Російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Вогонь вівся з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь. В ході обстрілів одного українського захисника було поранено. Втрати противника уточнюються", – йдеться у вечірньому зведенні ООС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 18 червня, в зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових були поранені.
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