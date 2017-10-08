З початку року на водоймах країни загинуло 714 українців, - ДСНС

Завдяки зусиллям рятувальників і всіх небайдужих врятовано 498 осіб, у тому числі 107 дітей

З початку року на водоймах України загинуло 714 чоловік, з них 74 – діти.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Так, відразу 4 осіб, двоє з яких діти 2008 і 2010 років народження, потонули 8 серпня на Кіровоградщині.

У той же день в Харківській області, на р. Уди в с. Утковка Харківського району, місцевими жителями піднято з води тіло 15-річного хлопця.

Завдяки зусиллям рятувальників і всіх небайдужих з початку року врятовано 498 осіб, у тому числі 107 дітей.

Спілкуючись з батьками, рятувальники завжди підкреслюють необхідність враховувати те, що дитяча поведінка часто непередбачувано, і відпочиваючи з дітьми, ні в якому разі не можна залишати їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень серпня в київських водоймах потонуло 6 осіб.

Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.