З українського ринку ліквідувались дві австрійські фармкомпанії

Австрійські фармацевтичні компанії Lannacher Heilmittel і Gerot Pharmazeutika ліквідували свої представництва в Україні.

Інформація про відповідне рішення від 16 квітня оприлюднена у виданні Голос України, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, ліквідовано також спільне дочірнє підприємство обох компаній G. L. Pharma GmbH, що займається виробництвом засобів для лікування серцево-судинних захворювань, захворювань центральної нервової системи, урології, онкології, а також препаратів для замісної терапії.

Представництва компаній Gerot Pharmazeutika GmbH і Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H були зареєстровані в Україні в листопаді і грудні 2007 року відповідно, представництво G. L. Pharma GmbH – в жовтні 2009 року.

Компанія Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H була створена в 1947 році у Ланнах, Gerot Pharmazeutika GmbH - у 1948 році у Відні.

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