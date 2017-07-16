Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З життя пішов актор, який зіграв Шарикова у "Собачому серці"

Нещодавно Толоконников повернувся до Москви після зйомок в Геленджику
Російський і казахстанський актор театру і кіно Володимир Толоконников помер на 74-му році життя.
З життя пішов актор, який зіграв Шарикова у "Собачому серці" Скріншот з фільму "Собаче серце"

"Володимир Олексійович помер сьогодні вночі в Москві. Його син написав мені про це сьогодні в чотири ранку", - повідомила представниця театру Лермонтова в Алма-Аті, де працював Толоконников, пише агенція РИА Новости.

За її словами, нещодавно Толоконников повернувся до Москви після зйомок в Геленджику. Співрозмовниця агентства поки не володіє інформацією щодо планів сім'ї актора про місце і час похорону.

"Я зараз чекаю від нього (сина) дзвінка. На дзвінки він поки не відповідає", - сказала представниця театру.

Володимир Толоконников - актор театру і кіно. Він народився 25 червня 1943 в Алма-Аті. У 1973 році закінчив акторський факультет Ярославського театрального училища. Після закінчення училища повернувся в рідне місто, і увійшов в трупу Республіканського Академічного театру російської драми імені Лермонтова, де пропрацював все життя.

Найбільш відомий за роллю Поліграфа Поліграфовича Шарікова у фільмі Володимира Бортка Собаче серце, який був знятий в 1988 році.

Як повідомляв iPress.ua, у Москві вночі 24 травня 2017 року помер режисер театру Російської армії, народний артист Росії - онук Йосипа Сталіна - Олександр Бурдонський.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2017 13:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.