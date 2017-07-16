З життя пішов актор, який зіграв Шарикова у "Собачому серці"

Нещодавно Толоконников повернувся до Москви після зйомок в Геленджику

Російський і казахстанський актор театру і кіно Володимир Толоконников помер на 74-му році життя.

"Володимир Олексійович помер сьогодні вночі в Москві. Його син написав мені про це сьогодні в чотири ранку", - повідомила представниця театру Лермонтова в Алма-Аті, де працював Толоконников, пише агенція РИА Новости.

За її словами, нещодавно Толоконников повернувся до Москви після зйомок в Геленджику. Співрозмовниця агентства поки не володіє інформацією щодо планів сім'ї актора про місце і час похорону.

"Я зараз чекаю від нього (сина) дзвінка. На дзвінки він поки не відповідає", - сказала представниця театру.

Володимир Толоконников - актор театру і кіно. Він народився 25 червня 1943 в Алма-Аті. У 1973 році закінчив акторський факультет Ярославського театрального училища. Після закінчення училища повернувся в рідне місто, і увійшов в трупу Республіканського Академічного театру російської драми імені Лермонтова, де пропрацював все життя.

Найбільш відомий за роллю Поліграфа Поліграфовича Шарікова у фільмі Володимира Бортка Собаче серце, який був знятий в 1988 році.

Як повідомляв iPress.ua, у Москві вночі 24 травня 2017 року помер режисер театру Російської армії, народний артист Росії - онук Йосипа Сталіна - Олександр Бурдонський.