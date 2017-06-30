За чотири місяці український експорт до ЄС зріс на 39 товарних позицій, – Мінекономрозвитку
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.
"У порівнянні з 4 місяцями 2016 року в експорті готової продукції з України до країн ЄС з’явилося 39 нових товарних позицій. А це означає додаткові $1,0 млн до експорту товарів. Цікаво, що 2 товарні позиції – "самохідні бульдозери, екскаватори"; "труби, трубки та фітинги для них нікелеві" – складають 60,2% загального експорту обсягу нових товарних позицій", – йдеться в повідомленні.
З-поміж усіх 44 товарні позиції експортуються з України виключно до ЄС.
Топ-5 з них: казеїн ($5,9 млн); срібло (зокрема срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді ($1,1 млн); моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше ($386,1 тис.); порохи ($216,0 тис.); буксири та судна-штовхачі ($163,4 тис.).
Також повідомляється, що 31 товарна позиція готової продукції, що експортувалася до країн ЄС, продемонструвала ріст обсягів більше ніж у 10 разів. Рекордсменом стали "Транспортні засоби вантажні, які використовуються на заводах" із ростом у 13 630 разів, або на $864,6 тис.
Нагадаємо, угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою запрацює 1 серпня 2017 року відповідно до урядової ноти Канади українському посольству.
Україна та Ізраїль хочуть до кінця року завершити переговори про ЗВТ.
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