У серпні запрацює Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою
"Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угоди про вільну торгівлю. У нас подвійне відчуття: фініш і старт - два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато більш значущого етапу: час наповнювати цю Угоду життям - контрактами, робочими місцями і інвестиціями", - повідомив у Facebook посол України в Канаді Андрій Шевченко.
"Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку (Канади - ІФ) з задоволенням інформує Посольство України в Канаді про завершення внутрішніх процедур Канади, необхідних для набрання Угодою чинності", - йдеться в тексті ноти, опублікованій українським посольством, інформує "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що експортуються до Канади, для канадських товарів відразу скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт виросте до 98%.
Крім того, Угода взаємно відкриває ринки державних закупівель.
Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.
"Протягом минулого року Канада і Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угоду про оборонну співпрацю. Канада також продовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні", - зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою посольства.
Як відомо, Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року.
Нагадаємо, що Верховна Рада ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою 14 березня.
3 квітня Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Канадою.
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