За день до затримання Насіров зустрічався з Луценком в Генпрокуратурі
Про це йдеться у сюжеті програми Схеми.
"2 березня 2017 року поки НАБУ і САП проводять обшуки у Державній фіскальній службі, її очільник Роман Насіров опиняється у відомчій лікарні "Феофанія". За день до його затримання знімальна група програми зафіксувала "Лексус", яким користується голова ДФС, коли той виїжджав із території Генеральної прокуратури", - повідомляють журналісти.
Генпрокурор Юрій Луценко визнав, що Насіров в той день був у ГПУ.
"Стосовно того приїзду Насірова. Ми обговорювали робочі проблеми по ПДВ, ми ведемо справу по ймовірному незаконному відшкодуванню ПДВ", - пояснив він.
"В кінці розмови я чітко пам'ятаю, біля дверей Насіров сказав, що ймовірно в нього великі проблеми з НАБУ і він буде затриманий. Я спитав, що він планує, він сказав, що планує залишатись в Україні. Я йому сказав, що це єдиний правильний вихід", - розповів Луценко.
Нагадаємо, що німецькі лікарі університетського кардіологічного центру Фрайбурга заявили, що не оглядали відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
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