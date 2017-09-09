За добу п'ятеро українських військових поранені в зоні бойових дій на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, за минулу добу 8 вересня на Донбасі зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ. П'ятеро військовослужбовців України отримали поранення.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО продовжила загострюватись. Після 18 години російсько-окупаційні угруповання продовжили прицільні обстріли позицій сил АТО в основному на Приморському та Донецькому напрямках. Також ворог поодиноко застосовував міномети", – повідомляють у прес-центрі штабу антитерористичної операції.

Увечері бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях сил АТО неподалік Пісків. За майже двогодинний обстріл вони випустили понад 20 мін різних калібрів. Терористи били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Крім того, наприкінці доби під гранатометний вогонь декілька разів потрапили укріплення ЗСУ в Авдіївській промзоні та на шахті Бутівка. А близько 18:00 у результаті обстрілу з озброєння БМП та зенітної установки українських укріплень на підступах до Семигір’я отримав поранення український військовий.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 мм біля Мар’їнки. З гранатометів відкривали вогонь поблизу Старогнатівки. Стрілецька зброя та великокаліберні кулемети противника працювали по опорних пунктах сил АТО на околицях Лебединського і Талаківки. А близько 22:00 внаслідок обстрілу з гранатомету позицій сил АТО біля Водяного ще один український боєць отримав поранення.

На Луганському напрямку факти застосування бойовиками гранатометів двічі зафіксовані біля Кримського та один раз – поблизу Станиці Луганської.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. Усі обстріли противника характеризуються як прицільні. У результаті бойових дій 5 наших військових отримали поранення", – підсумовують у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, у вересні військовослужбовці ЗСУ отримають перші збільшені виплати: на першій лінії оборони в зоні АТО додатково 10 тис. грн, на другій – 4,5 тис. грн.

За інформацією СБУ, протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили 3 138 осіб.