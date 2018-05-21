За фактом отруєння школярів у Миколаєві розпочато кримінальне провадження

За фактом масового отруєння в школі Миколаєва поліція відкрила кримінальне провадження.

"За даним фактом слідчі Заводського ВП ГУНП у Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Миколаївської області.

Попередньо встановлено, що причиною погіршення стану здоров’я дітей стало розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини. Спеціалісти, дослідивши заміри повітря, небезпечних речовин не виявили.

На цей час на лікуванні в Миколаївській міській дитячій лікарні з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості перебуває 36 учнів загальноосвітнього закладу.

Як писав iPress.ua, у Миколаєві внаслідок розпилення невідомого аерозолю із різким запахом евакуювали 400 учнів, 32 дитини направили до медзакладів для уточнення стану.