За минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші

На Святвечір бойовики продовжували обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.

На Луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, що українська сторона передала на тимчасово окуповану територію тіла загиблих для поховання.