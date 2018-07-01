За минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші
На Луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.
Нагадаємо, що українська сторона передала на тимчасово окуповану територію тіла загиблих для поховання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа