Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

За минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші

Один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення
На Святвечір бойовики продовжували обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.
За минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші Фото: smnews.com.ua

На Луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. 

У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, що українська сторона передала на тимчасово окуповану територію тіла загиблих для поховання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2018 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.