За минулу добу на Донбасі загинув один військовий ЗСУ, ще четверо поранено
Бойовики 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Наші війська вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивникові", - зазначили в ООС.
"На Луганщині, в районах н. п. Кримське, Новозвановка, Троїцьке противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.
На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах н. п. Зайцево, Верхнеторецкое, Кам'янка, Новгородське, на Авдіївський промзоні та в околицях Мар'їнки", - йдеться у звіті.
"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкіно тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї", - повідомили в прес-центрі.
Нагадаємо, що в лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, сталася пожежа внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків так званої "ЛНР".
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