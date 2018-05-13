За минулу добу на Донбасі загинув один військовий ЗСУ, ще четверо поранено

За минулу добу на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії - 1 український військовий загинув, ще 4 поранено.

Бойовики 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Наші війська вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивникові", - зазначили в ООС.

"На Луганщині, в районах н. п. Кримське, Новозвановка, Троїцьке противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах н. п. Зайцево, Верхнеторецкое, Кам'янка, Новгородське, на Авдіївський промзоні та в околицях Мар'їнки", - йдеться у звіті.

"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкіно тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, що в лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, сталася пожежа внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків так званої "ЛНР".