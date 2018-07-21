За півроку поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми

За словами Артема Крищенка, начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, було викрито та затримано членів 14 організованих злочинних груп, оголошено 121 підозру

Протягом першого півріччя 2018 року поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Поліцейські встановили 63 учасників ОЗГ. За всіма фактами зібрано докази, наразі матеріали кримінальних проваджень перебувають на розгляді в судах, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

За результатами досудового розслідування встановили 156 людей, яким надано статус потерпілих у кримінальних провадженнях. Серед них - 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей.

Серед виявлених поліцейськими правопорушень також п’ять фактів торгівлі дітьми, у тому числі спробу «оренди» малолітнього хлопчика. Так, на Хмельниччині оперативники виявили жінку, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина в довгострокову оренду для жебракування.

Виявлено також 365 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сутенерством. Це на 75% більше, ніж кількість подібних правопорушень, виявлених у 2017 році.

"Найбільше злочинів, пов’язаних із сутенерством і звідництвом, виявлено в Києві, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Зокрема, в Одесі поліцейські викрили іноземця - організатора міжнародного каналу торгівлі людьми. Правоохоронці затримали зловмисника в столичному аеропорту під час спроби переправити українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, Україна увійшла в десятку європейських країн за кількістю рабів. Сучасне рабство визначається як рабство, а також торгівля людьми, примусова праця, боргова кабала, примусовий або рабський шлюб, а також продаж та експлуатація дітей.