За півроку поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми
Поліцейські встановили 63 учасників ОЗГ. За всіма фактами зібрано докази, наразі матеріали кримінальних проваджень перебувають на розгляді в судах, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
За результатами досудового розслідування встановили 156 людей, яким надано статус потерпілих у кримінальних провадженнях. Серед них - 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей.
Серед виявлених поліцейськими правопорушень також п’ять фактів торгівлі дітьми, у тому числі спробу «оренди» малолітнього хлопчика. Так, на Хмельниччині оперативники виявили жінку, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина в довгострокову оренду для жебракування.
Виявлено також 365 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сутенерством. Це на 75% більше, ніж кількість подібних правопорушень, виявлених у 2017 році.
"Найбільше злочинів, пов’язаних із сутенерством і звідництвом, виявлено в Києві, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Зокрема, в Одесі поліцейські викрили іноземця - організатора міжнародного каналу торгівлі людьми. Правоохоронці затримали зловмисника в столичному аеропорту під час спроби переправити українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації", - повідомив Крищенко.
Нагадаємо, Україна увійшла в десятку європейських країн за кількістю рабів. Сучасне рабство визначається як рабство, а також торгівля людьми, примусова праця, боргова кабала, примусовий або рабський шлюб, а також продаж та експлуатація дітей.
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