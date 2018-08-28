За рік українці витратили 4 млрд грн на гомеопатію та фітотерапію – дослідження
Серед ТОП-10 найпопулярніших у 2017 році препаратів – 4 не мають наукових підстав для клінічного застосування.
На це вказують результати дослідження Міжнароджного фонду "Відродження" та Центру протидії корупції.
У ньому лікарські засоби розділені на кілька груп.
ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКИ
До групи гомеопатичні лікарські засоби віднесли дуже розведені препарати, які фактично не мають діючої речовини.
Згідно з сучасними науковими уявленнями, ці препарати не мають доведеної ефективності.
При цьому 1 млрд гривень у 2017 році українці витратили саме на гомеопатичні лікарські засоби.
Це – 2% від загальної кількості закуплених ліків в аптеках.
ЛІКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
До цієї групи відносяться лікарські засоби, що містять виключно діючу речовину з однієї або більше рослинних субстанцій.
Більшість із таких препаратів відсутні в стандартах надання медичної допомоги, так як вони не мають достатньої концентрації діючої речовини, стабільності вмісту або самі діючі речовини та їхні комбінації недостатньо вивчені з точки зору безпеки та ефективності.
Цікавим прикладом потенційної небезпечності вживання рослинних препаратів з погано вивченою безпечністю є історія з популярним засобом китайської народної медицини Кірказоном.
Лише у 2000-х роках виявилось, що його застосування призводить до розвитку раку та інших захворювань.
Більше того, саме ця рослина є можливою причиною розвитку 25 тисяч випадків на Балканах.
В Україні у 2017 році українці в аптеках купили такі препарати на суму більше 3 млрд грн.
Це – 6% від загальною суми закупівель ліків.
ЛІКИ, ЩО ВІДСУТНІ В СУЧАСНИХ СТАНДАРТАХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Сюди віднесли препарати, що мають виражений клінічний ефект, але не зареєстровані в США або в ЄС, відсутні в Орієнтованому переліку основних лікарських засобів ВООЗ.
Серед таких, наприклад, гідазепам. Його розробили в Одесі в часи СРСР.
Він має виражену заспокійливу дію та широко застосовується в Україні, хоча майже не відомий у світі.
Українці у 2017 році купили таких препаратів на суму більше 2 млрд грн.
Це – 4% від загальної кількості.
ЛІКИ БЕЗ ДОВЕДЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Такі препарати мають діючу речовину, що не дозволена до застосування Foos and Drug Administration (США), European Medicines Agency (ЄС) та відсутня в джерелах клінічних протоколів The National Institute for Health and Care Excellence або National Guideline Clearinghouse.
Такі препарати у 2017 році українці закупили на суму більше 9,5 млрд грн.
Це – майже 18% від загальної кількості.
ЕФЕКТИВНІ ЛІКИ
До цієї групи віднесли лікарські засоби, діюча речовина яких зареєстрована у США, або за центральною процедурою в ЄС, або присутня в Орієнтованому переліку основних лікарських засобів ВООЗ.
Таких препаратів українці у 2017 році закупили на суму 37 млрд грн. Це – 70% від загальної кількості придбаних лікарських засобів.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав порушенням законодавства антиконкурентні узгоджені дії чотирьох фармацевтичних компаній і застосував до них штрафи на загальну суму 18 млн грн. Компанії завищували вартість лікарських засобів.
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