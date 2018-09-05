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За тоталітарну символіку відкрито дві справи і складено 16 адмінпротоколів

Загалом участь у заходах з нагоди 9 травня в Україні взяли близько 400 тис. громадян
Загалом в Україні під час заходів з нагоди 9 травня за вчинення різних правопорушень до відділків поліції доправлено 28 осіб.
За тоталітарну символіку відкрито дві справи і складено 16 адмінпротоколів Фото: Громадське

Щодо двох громадян - у Хмельницькій та Полтавській обл. - було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 КК - "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

Щодо 16 осіб було складено адмінпротоколи за ст.173-3 КУоАП "виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

"4 таких протоколи складено у Києві, 6 - на Запоріжжі, 3 - у Дніпропетровській, 2 - в Одеській, 1 - у Хмельницькій обл.", - повідомив Тракало.

Загалом участь у заходах з нагоди 9 травня в Україні взяли близько 400 тис. громадян, найбільш масовими заходи були у Києві, в Одеській, Херсонській, Миколаєвській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Однією із затриманих на сьогоднішньому марші "Безсмертного полку" у Києві виявилася мати загиблої екс-депутата від Партії регіонів Ірини Бережної Олена.

Відзначимо, що сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".

Сьогодні поліцейські Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей, а також міста Києва працюватимуть у посиленому режимі.

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09 05 2018 17:54
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