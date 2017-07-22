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За три роки в Україні створено 413 об’єднаних територіальних громад, – Гройсман

Також глава уряду нагадав, що за перше півріччя 2017 приріст надходжень місцевих бюджетів становив 33,8%
За три роки після впровадження реформи децентралізації в Україні вже створено 413 об’єднаних територіальних громад.
За три роки в Україні створено 413 об’єднаних територіальних громад, – Гройсман Фото: Владислав Мусієнко

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Три роки тому ми запустили реформу децентралізації, яка наразі є однією з найбільш успішних у країні. За цей час утворено 413 об’єднаних територіальних громади. Процес продовжується", – зазначив він.

Крім того, глава уряду нагадав, що за перше півріччя 2017 року приріст надходжень місцевих бюджетів становив 33,8%.

Також Гройсман зауважив, що, крім коштів місцевих бюджетів, уряд фінансує низку проектів з Державного Фонду регіонального розвитку. За його словами, цього року з ДФРР виділено 3,4 млрд гривень на реалізацію 767 проектів.


Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про збільшення фінансових можливостей місцевих бюджетів після проведення децентралізації.

Також на думку прем'єр-міністра, реформа з децентралізації влади є однією з найбільш успішних реформ у країні.

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