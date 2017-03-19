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Реформа з децентралізації влади – чи не єдина успішна реформа, – Гройсман

Глава уряду також зауважив, що українцям потрібна страхова медицина
Реформа з децентралізації влади, що розпочалася три року тому, на думку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, є однією з найбільш успішних реформ у країні, адже місцеві бюджети отримали десятки мільярдів гривень надходжень.
Реформа з децентралізації влади – чи не єдина успішна реформа, – Гройсман Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/facebook.com

Про це прем'єр-міністр зазначив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, повідомляє Урядовий портал.

"Я пишаюся тим, що маю безпосереднє відношення до реформи, яка розпочалася у 2014 році, коли я прийшов працювати в перший уряд Арсенія Яценюка після Революції Гідності. Я прийшов займатися якраз цією реформою. Це чи не єдина реформа, яка сьогодні йде достатньо успішно і яка впливає у тому числі і на систему охорони здоров'я", – підкреслив Гройсман.

Він зауважив, що сьогодні завдяки реформі з децентралізації у місцевих бюджетах є десятки мільярдів гривень. Ці кошти потрібно направляти на якість життя громадян, зокрема, місцеві бюджети можуть допомогти в реалізації медичної реформи.

"Ми хочемо інвестувати не в стіни лікарень, а в якісну медичну послугу для українців", – сказав прем’єр, говорячи про зміну системи охорони здоров'я.

З 1 квітня розпочне діяти програма безкоштовних ліків для хронічно хворих на серцеві захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу.

Глава уряду також зауважив, що сьогодні українцям потрібна страхова медицина.

"Ми виходимо з ініціативою, що нам не потрібно додаткові податки для українців. Ми можемо змінити систему фінансування і направити ці кошти на страхування кожної української людини. Це дуже важливо з точки зору якості послуг", – зазначив він.

Нагадаємо, в лютому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очікував нового етапу розвитку децентралізації в Україні.

Раніше Гройсман зазначав, що децентралізація залишиться пріоритетом у діяльність його уряду і прогнозував зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.

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