Заарештовані злочинці "Торпеди" готували замах на Авакова, - Аброськін

Заарештовані члени організованого злочинного угруповання, яких підозрюють у причетності до серії вибухів, у тому числі в Умані та Києві, готували замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Проводячи ряд обшуків за місцем проживання цих злочинців, ми виявили низку речових доказів (як в інформаційному вигляді, в технічних матеріалах і засобах, так і в документальному), що ці люди виношували намір вчинити замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова", - заявив в ефірі телеканалу "Прямий" заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Заступник голови Нацполіції зазначив, що слідство ма є матеріальні підтвердження цих планів.

"Наступним кроком був замах на міністра, безпосередньо за адресою його проживання. Вони активно шукали адресу, встановили і готувалися з використанням спеціальних технічних засобів здійснити це завдання", - підкреслив Аброськін.

За його словами, у групи були вибухові речовини і гранати. "Вони розглядали можливість використання квадрокоптеров та іншої літальної техніки для скидання вибухового засобу", - додав він.