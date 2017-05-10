Заарештовані злочинці "Торпеди" готували замах на Авакова, - Аброськін
"Проводячи ряд обшуків за місцем проживання цих злочинців, ми виявили низку речових доказів (як в інформаційному вигляді, в технічних матеріалах і засобах, так і в документальному), що ці люди виношували намір вчинити замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова", - заявив в ефірі телеканалу "Прямий" заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
Заступник голови Нацполіції зазначив, що слідство ма є матеріальні підтвердження цих планів.
"Наступним кроком був замах на міністра, безпосередньо за адресою його проживання. Вони активно шукали адресу, встановили і готувалися з використанням спеціальних технічних засобів здійснити це завдання", - підкреслив Аброськін.
За його словами, у групи були вибухові речовини і гранати. "Вони розглядали можливість використання квадрокоптеров та іншої літальної техніки для скидання вибухового засобу", - додав він.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.
У четвер, 5 жовтня, суд вирішив арештувати на два місяці всіх підозрюваних у терактах членів терористичної групи Торпеда.
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