Заборгованість по зарплаті в Україні зросла на третину
У порівнянні з листопадом 2017 року, заборгованість по виплаті зарплати в грудні 2017 року скоротилася на 8,8%, повідомляє УНІАН з посиланням на Державну службу з питань праці.
Відзначається, що заборгованість по зарплаті економічно активних підприємств у грудні 2017 року становила 1,27 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж роком раніше.
Порівняно з листопадом 2017 року, заборгованість по зарплаті економічно активних підприємств у грудні минулого року скоротилася на 15%.
За даними відомства, на вимогу державних інспекторів праці була погашена заборгованість по виплаті зарплати на суму 993,3 млн грн. для 182,6 тис. працівників.
За даними Держстату, на 1 січня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2,368 млрд грн, з неї 1,27 млрд грн припадало на економічно активні підприємства.
Нагадаємо, що зарплати понад 10 тис. грн отримують лише 23,5% українців. Усі решта штатних працівників – менше.
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