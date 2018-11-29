БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтаном на вечір четверга, 29 листопада, захоплені в Керченській протоці українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Захоплені українські моряки залишаються у Сімферополі, - Чийгоз
Українців взяли під варту до 25 січня
Фото: Reuters
"Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя", - заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на власні джерела у коментарі Радіо Свобода.
Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою терміново поінформувати про місця перебування українських військовополонених.
Раніше адвокати повідомляли, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.
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