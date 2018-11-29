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Захоплені українські моряки залишаються у Сімферополі, - Чийгоз

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Станом на вечір четверга, 29 листопада, захоплені в Керченській протоці українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.
Захоплені українські моряки залишаються у Сімферополі, - Чийгоз Фото: Reuters

"Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя", - заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на власні джерела у коментарі Радіо Свобода.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою терміново поінформувати про місця перебування українських військовополонених.

Раніше  адвокати повідомляли, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.

 
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29 11 2018 19:15
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