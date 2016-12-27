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Закон про Вищу раду правосуддя вже підписаний Парубієм

Раду уповноважать позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект №5180 про Вищу раду правосуддя, який передбачає наділення повноваженнями звільнення суддів.
Закон про Вищу раду правосуддя вже підписаний Парубієм Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Зазначається, що Вищу раду правосуддя передбачається наділити повноваженнями звільняти суддів, вносити президенту подання про їх призначення, приймати рішення про порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, залучати їх до дисциплінарної відповідальності. Про це свідчить інформація на сторінці закону на сайті ВРУ.

Раду уповноважать позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах. Згідно з проектом, Вища рада правосуддя також буде вирішувати питання переведення суддів, їх відряджень, а також затверджувати їх кількість в судах.

Крім того, раду передбачається уповноважити призначати і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників. Рішення ради можуть бути оскаржені тільки в Верховному суді. 

Нагадаємо, Верховна Рада України вночі 21 грудня прийняла закон про Вищу раду правосуддя.

 Вища рада правосуддя повинна замінити собою Вищу раду юстиції, що передбачено змінами до Конституції України в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року.

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