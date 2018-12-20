Закон щодо перейменування російської церкви в Україні – це крок на захист незалежності, – Висоцький

Україна повинна уникати використання тих методів, які дозволяють собі російські окупанти

Ухвалення закону щодо назв релігійних організацій, за яким має бути перейменована Українська православна церква Московського патріархату, – це крок із захисту української незалежності.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький з парламентської трибуни, повідомляє "Народний фронт".

Серед співавторів законопроекту №5309 - представники "Народного фронту" Ігор Бриченко, Сергій Висоцький, Ігор Лапін. Законопроект підтримав Комітет з питань культури і духовності, який очолює представник НФ Микола Княжицький.

Коментуючи законопроект, Сергій Висоцький наголосив, що Україна повинна уникати використання тих методів, які дозволяють собі російські окупанти в інформаційній та духовній сфері.

"Україна – не Росія. І навіть коли ми стикаємось із російською агресією – інформаційною та духовною, – ми не можемо використовувати ті самі методи, які використовує Росія. Ми не вбиваємо, не забороняємо, не заарештовуємо", - наголосив він.

Сергій Висоцький сказав, що в Україні усі люди можуть сповідувати ту релігію, яку вони хочуть, і йти до тієї конфесії, тієї церкви, до якої вони звикли йти.

"При цьому кожній церкві: навіть путінській церкві, навіть церкві, патріарх якої був присутній на засіданні Ради нацбезпеки Росії щодо розгляду українського церковного питання, навіть церкві, патріарх якої був на останній колегії Міністерства оборони Росії як її повноцінний член – навіть до тієї церкви ми повинні мати толерантність", – додав народний депутат.

"Але ця церква має поважати українську суверенність та незалежність", – уточнив представник "Народного фронту".

"Якщо людина хоче йти до московської церкви, вона мусить розуміти, що йде до російської православної церкви України. Не до московського патріархату, не до української церкви, а до церкви, патріарх якої діє проти нашої державності. Потрібно, щоб людина це розуміла, бачила в документах, у статуті, на вивісках", – наголосив Сергій Висоцький.

"Тому перейменування російських приходів у російські приходи, перейменування так званої української церкви на російську – це нормальний крок із захисту нашої незалежності", – підсумував він.

Верховна Рада підтримала законопроект №5309 240-ма голосами. Після цього народний депутат "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич зірвав з парламентської трибуни розміщений там фракцією "Народний фронт" плакат із написом: "Агента Путіна Медведчука – під суд!" у результаті чого почалася бійка і спікер змушений був закрити ранкове пленарне засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.