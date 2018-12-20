Рада зобов'язала УПЦ МП вказати в назві приналежність до Росії

Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

За це рішення проголосували 240 народних депутатів, інформує "Українська правда".

Після голосування представники "Опозиційного блоку", які виступали проти перейменування, вимагали переголосування проекту закону, проте спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон ухвалений.

Згідно з документом, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві відображати відповідну приналежність.

Зокрема, як зазначили у своїх виступах нардепи, УПЦ МП має змінити назву на Російська православна церква в Україні.

Також вони висловлювали думку про те, що представники російської церкви не мають право вести діяльність у зоні бойових дій, зокрема, щоб не передавати агресору інформацію про українські війська.

У документі повідомляється, що метою закону є забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію.

У четвер під Верховною Радою зібрались на мітинг-молебень понад тисяча представників Української православної церкви Московського патріархату ,які протестували проти перейменування.