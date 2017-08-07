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Зарплата Клімкіна в червні склала понад 50 тис. гривень

У червні глава МЗС не отримував матеріальної допомоги
Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за червень склала 50 094,64 гривні.
Зарплата Клімкіна в червні склала понад 50 тис. гривень Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Сума коштів, нарахована Клімкіну за червень, склала 50 094,64 гривні, з них посадовий оклад 8 800 гривень, надбавка за вислугу років - 4 400 гривень, надбавка за роботу державним експертом з питань таємниць - 1 760 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - 1 760 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 8 800 гривень, премія за травень - 1 760 гривні, середня зарплата за дні відряджень - 22 814,64 гривні.

У червні Клімкін не отримував матеріальної допомоги, - повідомляють "Українські новини".

Зарплата Клімкіна за грудень 2016 року склала 110 тис. гривень, за січень - 51,9 тис. гривень, за лютий - 52,4 тис. гривень, за березень - 52,8 тис. гривень, за квітень - 49,4 тис. гривень, за травень - 50,2 тис. гривень.

 
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08 07 2017 23:35
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