Засновників офшорної компанії Mossack Fonsecа затримали у Панамі

Правоохоронні органи затримали в Панамі Рамона Фонсеку і Юргена Моссака – засновників компанії, яка реєструвала офшори Mossack Fonseca.

Затримання Моссака і Фонсеки послідувало через декілька годин, після того, як панамська влада звинуватила їх у причетності до справи про корупційні махінації в бразильській державній нафтовій компанії Petrobras, повідомляє EFE.

Розслідування цієї справи розпочалося в 2014 році. Слідство вважає, що топ-менеджери нафтової компанії, яку з 2003 по 2010 рік очолювала колишній президент Бразилії Ділма Руссефф, укладали контракти з підрядниками, чиї суми були навмисно завищені. Вони також підкуповували політиків. Справа Petrobras в підсумку призвела до імпічменту Ділми Руссефф.

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Компанія Mossack Fonseca стала широко відомою після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, яка грунтується на так званих "панамських документах". Повідомлялося, що архів компанії розміром в 2,6 терабайта містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей. В матеріалах згадується, зокрема, 12 діючих і колишніх глав держав. Згідно з цими даними, 643 українських громадянина мають 469 офшорнні компанії.

Серед оприлюднених "панамських документів" була і офшорна компанія, створена на ім'я президента України Петра Порошенка. Однак глава держави заперечив таку інформацію.

Скандал з офшорами, зокрема, привів до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сигмундура Гуннлейгссона і міністра індустрії Іспанії Хосе Мануель Сорія. Засновники компанії охарактеризували витік як "обмежений злом".

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Нагадаємо, що прокуратура Панами призупинила розслідування скандальної справи про так зване "панамське досьє" - підбірці документів про офшорних схемах маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca, що розкривала причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.