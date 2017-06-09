Застосування ЗСУ на сході України є неконституційним, - віце-спікер Ради Сироїд

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони прийняв рішення рекомендувати відхилити законопроект про тимчасово окуповані РФ території (№6400).

Законопроект нардепа (БПП) Мустафи Найєма про тимчасово окуповані РФ території (№6400-2) відправити на доопрацювання. Це рішення було прийнято під час засідання комітету, інформує "Цензор.НЕТ".

Водночас під час розгляду законопроекту №6400, серед авторів якого віце-спікер Оксана Сироїд, виникла перепалка. Нардепів обурило висловлювання Сироїд про те, що на даний момент немає юридичних підстав ЗСУ в зоні АТО.

Нардеп (БПП) Юлій Мамчур зазначив, що "є ситуації застосування ЗСУ. І антитерористична операція входить в перелік таких ситуацій".

"Я прошу вас ніколи не застосовувати до ЗСУ таких принизливих заяв, що ми застосовуємо їх незаконно. Все давно вже унормувано", - додав Мамчур.

"Це не образливо. Це завтра покаже Russia Today і буде розповідати, що віце-спікер сказала, що ЗСУ на Донбасі перебувають незаконно", - зазначив присутній на засіданні Павло Кішкар ("Самопоміч").

Глава комітету Сергій Пашинський зазначив, що теза про так звану незаконність ЗСУ на Донбасі останні два тижні регулярно звучить в різних телеефірах.

"Зрозуміло, для чого це робиться, зрозуміло, що Путін по суті почав визнавати, що крах його агресії на території України вже наблизився, зрозумілі обвинувачення ЗСУ, що вони нібито незаконно вмирають за свою землю. Це ж не є ні для кого секретом, хто і на кого працює, але я все-таки, пані Сироїд хочу, щоб ви відповіли на коментарі народних депутатів", - заявив Пашинський.

"Звичайно. Застосування ЗСУ згідно з Конституцією відбувається, коли Верховна Рада дає згоду на застосування Збройних сил. Коли ви говорите, що АТО є підставою для застосування ЗСУ, це не є так", - сказала Сироїд.

Після пропозиції відхилити законопроект №6400 Сироїд покинула засідання комітету.

Водночас комітет вирішив відправити альтернативний законопроект про тимчасово окуповані території (№6400-2) на доопрацювання і повернутися до його розгляду через 2 тижнів. У свою чергу, його автор Мустафа Найєм заявив, що готовий відкликати свій законопроект в разі якщо подібна законодавча ініціатива щодо окупованих територій надійде від Президента.

Разом з тим нардеп (НФ) Андрій Тетерук заявив, що деякі депутати, які представляли законопроекти, вдаються до маніпуляцій.

"Коли вони відкрито маніпулюють тим, що ми не маємо право відкрито використовувати ЗСУ, що це незаконно. Це абсолютна ганьба, неправда і брехня. Кілька депутатів, зокрема і я, висловили свою позицію, що не потрібно обманювати, не потрібно маніпулювати, порівнюючи, наприклад, застосування збройних сил США в Афганістані і їх непокору виконувати накази з такою ж самою ситуацією щодо ЗСУ на території України", - пояснив Тетерук.

Відповідаючи на питання про те, як можна вирішити проблему юридичного визнання окупації Росією української території, Тетерук заявив: "Немає для вирішення складних проблем легких шляхів, що чомусь пропонують певні політичні сили, пропонуючи суспільству примітивні однокрокові рішення. Це персональна відповідальність президента - захист території. Він верховний головнокомандувач. Це, до речі, було сьогодні озвучено під час засідання головою комітету. Тому ми очікуємо, що Президент нашої країни зробить зважений крок у контексті решти його кроків, які приведуть до повернення окупованих територій і його чіткого плану, який він повинен розкрити, яким чином і в які терміни він буде повертати тимчасово окуповані території".

Нагадаємо, що у вівторок Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.